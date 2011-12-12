〔路透调查〕中国明年料首选降存准以支撑经济,不太可能出台新刺激方案

* 到明年底,存准率料再下调200基点

* 若GDP降至8%以下,不排除降息可能,

* 若出台新一轮经济刺激计划,规模亦将较小

路透北京12月12日电---中国通胀自高位回落为政策调整提供空间,而经济持续降温亦呼唤政策的进一步放松.最新路透调查结果显示,明年中国央行料首选继续下调存准以"保增长",同时若经济增速降至8%以下,亦不排除降息或出台新的经济刺激计划.

接受路透调查的19家机构预计,明年央行料数次下调存准,通过降低企业融资成本以改善经济增长动力,预计明年底时大型金融机构存款准备金率将降至19%.目前处在21%.

有10家机构认为,除非出现经济"硬着陆"等小概率事件,2012年中国央行将不会选择降息;而在七家认为会降息的机构中,多数认为时点会在明年上半年.

"明年央行将依赖数量型政策工具,央行票据到期规模会较小,因此会更多采用存准的下调(以释放流动性)."华宝信托的宏观分析师聂文称.

法兴银行中国经济学家姚炜就预测,2012年中国不会降息,但会四次下调存款准备金率,但未说明具体下调幅度.

"2012年中国不会降息,除非经济遭遇冲击.实际负利率使得银行存款增长持续放缓,即便负利率情形得以扭转,新兴的理财市场也有更大的吸引力,因此实在没有什麽理由选择降息,"她进一步解释道.

分析人士并认为,央行明年对於欧债危机演化、国际大宗商品价格和国内存量流动性等因素都会保持高度警惕.

中国11月居民消费价格指数(CPI)降至13个月新低,通胀已确认进入下行通胀.而央行也已决定自12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.[ID:nCN1253188]

同时,11月工业和投资增速继续放慢,均不及预期,暗示经济基本面在持续放缓;且欧美市场疲弱,令中国11月出口增速降至九个月新低,未来的出口前景不甚乐观.[ID:nCN1276568][ID:nCN1274204]