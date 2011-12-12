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货币新闻 | 2011年 12月 12日 星期一 15:10 BJT

〔表格〕德国11月趸售物价指数较前月上升0.7%,较上年同期上升4.9%

路透柏林12月12日电---德国联邦统计局周一公布,德国11月趸售(批发)物价指数较前月上升0.7%,较上年同期上升4.9%:

具体数据如下:

德国趸售物价 2011年11月 2011年10月 2010年11月

较上月(%) +0.7 -1.0 +0.7

较上年(%) +4.9 +5.0 +7.8

WPI(基期为2005年) 119.4 118.6 113.8

路透调查显示,分析师预估11月趸售物价指数为较上月持平,较上年同期升4.2%.(完)

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--编译 侯向明;审校 程琳

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