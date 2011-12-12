〔中国债市〕人民币利率互换稍反弹,但成交低迷仍无明显方向感

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月12日电---中国人民币利率互换(IRS)周一报价稍反弹.临近年底机构交易意愿偏淡,市场成交较为低迷,加之消息面也相对淡静,IRS短期内仍无明显方向感.
"很安静,(很多交易员)都休假了,大家站在各自的阵营里,你看看我,我看看你,没什麽动作,"上海一银行交易员称.
北京一银行交易员指出,日前的政治局会议已为明年政策定调,从表述上看货币政策暂时仍难现大幅放松空间,在政策面没有进一步放宽预期前,IRS继续下行的动力不足.
中共中央政治局上周五召开会议,分析研究明年经济工作.会议称,2012年中国将实施积极的财政政策和稳健的货币政策,确保经济平稳较快增长,并根据经济发展进行政策微调.同时管理通胀预期,坚持房地产调控政策促进房价回归合理水平.[ID:nCN1275576]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周一 3.1543/ 3.2571 2.7667/ 2.8600 2.7583/ 2.8533 2.8950/ 2.9883 2.8267/ 3.1167
周五 3.0233/ 3.1650 2.7150/ 2.8064 2.7400/ 2.8329 2.8686/ 2.9657 2.8140/ 3.0940
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变动+0.1310/+0.0921 +0.0517/+0.0536 +0.0183/+0.0204 +0.0264/+0.0226 +0.0127/+0.0227
注:以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2011年11月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.38亿元人民币,较10月的1,294.69亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。