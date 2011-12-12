〔中国债市〕人民币利率互换稍反弹,但成交低迷仍无明显方向感

路透上海12月12日电---中国人民币利率互换(IRS)周一报价稍反弹.临近年底机构交易意愿偏淡,市场成交较为低迷,加之消息面也相对淡静,IRS短期内仍无明显方向感.

"很安静,(很多交易员)都休假了,大家站在各自的阵营里,你看看我,我看看你,没什麽动作,"上海一银行交易员称.

北京一银行交易员指出,日前的政治局会议已为明年政策定调,从表述上看货币政策暂时仍难现大幅放松空间,在政策面没有进一步放宽预期前,IRS继续下行的动力不足.

中共中央政治局上周五召开会议,分析研究明年经济工作.会议称,2012年中国将实施积极的财政政策和稳健的货币政策,确保经济平稳较快增长,并根据经济发展进行政策微调.同时管理通胀预期,坚持房地产调控政策促进房价回归合理水平.[ID:nCN1275576]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.1543/ 3.2571 2.7667/ 2.8600 2.7583/ 2.8533 2.8950/ 2.9883 2.8267/ 3.1167

周五 3.0233/ 3.1650 2.7150/ 2.8064 2.7400/ 2.8329 2.8686/ 2.9657 2.8140/ 3.0940

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变动+0.1310/+0.0921 +0.0517/+0.0536 +0.0183/+0.0204 +0.0264/+0.0226 +0.0127/+0.0227

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年11月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.38亿元人民币,较10月的1,294.69亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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