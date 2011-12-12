〔国际油市〕布兰特原油守在108美元之上,市场寄望中国进口稳定需求

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧盟峰会结果是在正确的方向上迈出的一步
* 中国原油进口大增支持油价
路透新加坡12月12日电---周一洲际交易所布兰特原油期货下跌,因投资者考量欧洲领袖深化财政联盟协议的影响.不过因中国石油进口飙升,市场寄望需求稳健增长,油价守在每桶108美元之上.
欧洲周五达成一项历史性协议,同意起草新条约以深化欧元区经济一体化,但英国反对与欧盟其余26个成员国一起加入财政联盟,被孤立一边.[ID:nCN1276678]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。