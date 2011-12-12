〔国际油市〕布兰特原油守在108美元之上,市场寄望中国进口稳定需求

* 欧盟峰会结果是在正确的方向上迈出的一步

* 中国原油进口大增支持油价

路透新加坡12月12日电---周一洲际交易所布兰特原油期货下跌,因投资者考量欧洲领袖深化财政联盟协议的影响.不过因中国石油进口飙升,市场寄望需求稳健增长,油价守在每桶108美元之上.

欧洲周五达成一项历史性协议,同意起草新条约以深化欧元区经济一体化,但英国反对与欧盟其余26个成员国一起加入财政联盟,被孤立一边.[ID:nCN1276678]