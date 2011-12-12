〔欧元债市〕德国公债盘初小涨,欧元区形势仍不乐观

路透伦敦12月12日电---周一德国公债开盘小涨,虽然此前欧盟国家在深化财政纪律方面迈出步伐,但围绕该计划能否保护欧元区免受再次冲击的疑虑仍存.

欧盟除英国外的国家周五达成一项历史性协议,同意起草新条约以深化欧元区经济一体化[ID:nCN1276678].但欧元区援助基金的援助能力受到限制,且未被赋予银行业执照.