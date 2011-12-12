〔中国票据市场〕转贴利率波动不大,供给需求分散致价格相对平稳

路透上海12月12日电---中国票据市场转贴利率周一波动不大.年底之前,各家商业银行开始对年度内的信贷规模进行总量调控,由於供给和需求都比较分散,因此市场一般相对平稳,较少出现单边市.

"各家都有不同的情况(信贷规模控制),但不会偏离太多,所以在这个时点上,价格波动很少有一致性的方向,"华东一银行交易员说.

他还表示,在信贷额度不足的时候,一般票据市场将跟随资金价格波动,因此後市变化还需要看年底之前的流动性松紧程度.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.5800/8.1024 8.9570/8.5169 10.2818/9.3550

上日 8.5680/8.1002 8.9693/8.5237 10.2180/9.2564

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变动 +1.2bp/+0.22bp -1.23bp/-0.68bp +6.38bp/+9.86bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价下跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3125%,较上日6.3213%下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1640/3.0950 3.2236/3.1676

上日 3.1718/3.1078 3.2220/3.1690

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 林高丽

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