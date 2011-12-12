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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 15:36 BJT

〔日本股市〕日经指数因欧盟协议而收涨1.4%,但未破75日移动均线(更新版)

(新增细节)

* 日经指数收高,但75日移动均线扮演阻力位

* 对欧债危机的担忧挥之不去

* 投资者关注中国政策会议和美国联邦公开市场委员会动向

* 奥林巴斯触及六周高位,称仍可在最後期限前递交财报

路透东京12月12日电---日本股市周一上涨,欧洲领袖周五达成协议,同意起草新条约以深化欧元区经济一体化.不过市场人士说,日股空头回补的反弹可能不会持久,因为这项协议并非医治欧债长期疑虑的万灵药.

日经指数.N225收盘略低於75日移动均线,交投清淡,表明投资者仍然不确信欧债危机的最艰难时刻已过去.

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