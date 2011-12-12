〔日本股市〕日经指数因欧盟协议而收涨1.4%,但未破75日移动均线(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 日经指数收高,但75日移动均线扮演阻力位
* 对欧债危机的担忧挥之不去
* 投资者关注中国政策会议和美国联邦公开市场委员会动向
* 奥林巴斯触及六周高位,称仍可在最後期限前递交财报
路透东京12月12日电---日本股市周一上涨,欧洲领袖周五达成协议,同意起草新条约以深化欧元区经济一体化.不过市场人士说,日股空头回补的反弹可能不会持久,因为这项协议并非医治欧债长期疑虑的万灵药.
日经指数.N225收盘略低於75日移动均线,交投清淡,表明投资者仍然不确信欧债危机的最艰难时刻已过去.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。