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债券 | 2011年 12月 12日 星期一 16:00 BJT

〔标题新闻〕法国总统大选的热门候选人奥朗德称若明年能当选,将寻求重商新达成的峰会协议

注:奥朗德(Francois Hollande)为法国社会党领袖

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