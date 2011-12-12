〔德国个股〕西门子拟对中国风电业务进行更多投资--报载

路透法兰克福12月12日电---德国金融时报周一报导,德国西门子(Siemens)(SIEGn.DE)计划对其在中国的风电业务进行更多投资.

"我们将在未来几年再建一些工厂,"该报援引西门子风电业务主管Felix Ferlemann的话称,"如果这块海外业务在中期内开始运转的话,将是一个规模数十亿计的市场."

西门子周五表示,将与中国上海电气集团股份有限公司(601727.SS)成立两家合资企业,共同进行风电设备的研发、生产和销售.[ID:nCN1273596](完)