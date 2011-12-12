〔德国个股〕西门子拟对中国风电业务进行更多投资--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透法兰克福12月12日电---德国金融时报周一报导,德国西门子(Siemens)(SIEGn.DE)计划对其在中国的风电业务进行更多投资.
"我们将在未来几年再建一些工厂,"该报援引西门子风电业务主管Felix Ferlemann的话称,"如果这块海外业务在中期内开始运转的话,将是一个规模数十亿计的市场."
西门子周五表示,将与中国上海电气集团股份有限公司(601727.SS)成立两家合资企业,共同进行风电设备的研发、生产和销售.[ID:nCN1273596](完)
--编译 丁琦;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。