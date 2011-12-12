《外汇动态》关注欧元/美元空头技术信号,若跌穿1.3340则短线看淡

0746GMT--市况清淡,市场关注欧元兑美元EUR=的空头技术信号.迄今为止的涨势并未损及市场空头.

只要当前情况不改变,投机客仍将持有空头仓位.

若欧元兑美元跌穿1.3340美元,则预示技术面短线更加疲弱,上方料在21和55小时移动均线切入位1.3358/59处受限.停止单料挂在1.3295美元.

若欧洲二线国家公债较德债的利差走阔,特别是意大利公债,将令欧元承压.

据传1.3250处的期权相关需求大为减弱,该水准下方料有大规模停止单.(完)

--编译 兰秀娟;审校 丁琦

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