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货币新闻 | 2011年 12月 12日 星期一 16:01 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货下滑1美元至每桶107.62

路透新加坡12月12日电---布兰特原油期货LCOc1下滑1美元至每桶107.62.(完)

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