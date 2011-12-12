英国顶级珠宝商纷纷进军中国

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦12月9日电---鉴於西方市场珠宝需求减弱，而中国珠宝需求料将增长，英国奢侈珠宝商近期纷纷在华开店。
上月，英国多家品牌进驻香港连卡佛百货，皇室珠宝商Garrard是其中之一。各大品牌检验中国需求时，往往选择香港试水。
英国珠宝协会（BJA）上月在京举办联展，活动由设计师刘斐主办，中国影星刘诗诗出席。
英国高档珠宝商Boodles总经理温赖特（Michael Wainwright）告诉路透：“中国是商家最後的争夺之地。”Boodles创立於1798年，8月在香港连卡佛开店，随着连卡佛扩张，Boodles也计划拓展大陆市场。
温赖特表示：“吸引我们和其它珠宝商的是，中国对奢侈品的需求，中国人现有财富和未来五到十年可能获取的财富。”
《Vogue》中国版主编张宇认为，英国珠宝设计拥有独特之处，有别于其它欧洲品牌。（完）
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。