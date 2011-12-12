英国顶级珠宝商纷纷进军中国

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦12月9日电---鉴於西方市场珠宝需求减弱，而中国珠宝需求料将增长，英国奢侈珠宝商近期纷纷在华开店。

上月，英国多家品牌进驻香港连卡佛百货，皇室珠宝商Garrard是其中之一。各大品牌检验中国需求时，往往选择香港试水。

英国珠宝协会（BJA）上月在京举办联展，活动由设计师刘斐主办，中国影星刘诗诗出席。

英国高档珠宝商Boodles总经理温赖特（Michael Wainwright）告诉路透：“中国是商家最後的争夺之地。”Boodles创立於1798年，8月在香港连卡佛开店，随着连卡佛扩张，Boodles也计划拓展大陆市场。

温赖特表示：“吸引我们和其它珠宝商的是，中国对奢侈品的需求，中国人现有财富和未来五到十年可能获取的财富。”

《Vogue》中国版主编张宇认为，英国珠宝设计拥有独特之处，有别于其它欧洲品牌。（完）