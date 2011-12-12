〔全球金市〕金价跌逾1%,受技术性卖盘及欧债忧虑拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月12日电---金价周一跌逾1%,技术性卖盘,以及市场顾虑欧盟(EU)峰会未能达成令人信服的欧元区债务危机解决方案,压低金价.
临近年末及金融市场动荡所导致的融资困难,已降低了黄金市场的流动性,令金价容易波动.现货金在仅两分钟内就跌落逾10美元.
即使欧洲周五达成一项历史性协议,同意起草新条约以深化欧元区经济一体化,投资者仍感到紧张.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。