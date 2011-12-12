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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 16:32 BJT

〔全球金市〕金价跌逾1%,受技术性卖盘及欧债忧虑拖累

路透新加坡12月12日电---金价周一跌逾1%,技术性卖盘,以及市场顾虑欧盟(EU)峰会未能达成令人信服的欧元区债务危机解决方案,压低金价.

临近年末及金融市场动荡所导致的融资困难,已降低了黄金市场的流动性,令金价容易波动.现货金在仅两分钟内就跌落逾10美元.

即使欧洲周五达成一项历史性协议,同意起草新条约以深化欧元区经济一体化,投资者仍感到紧张.

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