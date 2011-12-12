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货币新闻 | 2011年 12月 12日 星期一 16:43 BJT

〔菲律宾经济〕IMF调降菲律宾今明两年的预估经济增长率

路透马尼拉12月12日电---国际货币基金组织(IMF)周一称:

* 预测菲律宾今年经济成长率料在3.7%,低於之前估值

* 预期菲律宾2012年经济增长率料为4.2%,亦低於此前预估值.(完)

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