《外汇动态》欧元/美元将先後测试1.3210与1.3145--摩根士丹利

0842 GMT--摩根士丹利将其欧元兑美元EUR=空仓的停止位下移,以保护利润,当前目标位是1.3220美元,停止单现设在1.3440.该行策略师预计欧元将测试1.3210的11月低点,之後是10月低点1.3145,此前欧盟峰会的结果未满足市场预期.(完)