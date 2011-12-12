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市场报道 | 2011年 12月 12日 星期一 17:00 BJT

《外汇动态》欧元/美元将先後测试1.3210与1.3145--摩根士丹利

0842 GMT--摩根士丹利将其欧元兑美元EUR=空仓的停止位下移,以保护利润,当前目标位是1.3220美元,停止单现设在1.3440.该行策略师预计欧元将测试1.3210的11月低点,之後是10月低点1.3145,此前欧盟峰会的结果未满足市场预期.(完)

--编译 隋芬; 审校 高琦

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