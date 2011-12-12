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货币新闻 | 2011年 12月 12日 星期一 17:07 BJT

〔法国数据〕10月经常帐赤字扩大至45亿欧元,9月修正为赤字43亿-央行

路透巴黎12月12日电---法国央行周一公布,该国10月经常帐赤字扩大至45亿欧元,9月修正後为赤字43亿欧元.(完)

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