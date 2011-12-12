〔中国公开市场〕一级交易商本周增加上报14天正回购需求--业内人士

标题新闻：韩国法院驳回日产汽车针对韩环保部对其排放作弊处罚的起诉，但未立即提供裁决理由
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路透上海12月12日电---两位业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商本周增加上报14天期正回购需求.如果进行操作,这将是时隔约11个月後,央行再次启用该期限的短期流动性平滑工具.
北京一券商交易员称,本周公开市场正回购需求上报品种含14天、28天和91天三种.而此前一段时间公开市场操作中,28天期和91天期为主要正回购品种.
中国央行曾在今年1月中旬进行过七天和14天期正回购操作.其中七天期正回购利率为1.90%;14天期该利率为2.05%.[ID:nCN1713699]该两个品种暂停数月後,央行自9月起又多次进行了七天期正回购操作,但14天期则一直未进行.
央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期央票发行频率并不固定.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
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路透台北2月9日 - 台湾股市周四震荡上扬，再创逾20个月的收盘高位。分析师表示，农历年后本地资金 、信心都充足，纷纷进场拉抬台股。近期成交升温，类股呈现健康轮动，今日主由中小型电子股接棒上涨，指 数仍有续缓步创下高位的可能。 台湾加权股价指数 收涨0.49%,至9,590.18点；今日成交初值 为1,034.46亿台币，上交 易日修正后为1,107.29亿。台股收盘的前高是2015年6月2日的9,614.26点。 〞惊惊涨，目前上涨的信心和资金都充足。〞台新投顾协理黄文清说。 他并表示，年后本土资金进驻股市，交易热络，未来股市仍有再创高点的可能性，因为量能明显升温。目 前可以观察的重点包括只要台股不爆1,500亿台币以上的大量、又收中长黑K棒，则再向上挑战高点都有机会。 本地时间14:09，亚洲主要股市大多走扬，MSCI亚太明晟指数 涨0.26%。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,536-9,650点。(
路透巴黎2月9日 - 法国兴业银行(Societe Generale)周四称，将让旗下汽车租赁子公司ALD上市，这是该银行在低利率导致国内营收下滑之际，将业务进一步向零售银行业之外发展而采取的举措之一。