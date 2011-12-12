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货币新闻 | 2011年 12月 12日 星期一 17:04 BJT

〔中国公开市场〕一级交易商本周增加上报14天正回购需求--业内人士

路透上海12月12日电---两位业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商本周增加上报14天期正回购需求.如果进行操作,这将是时隔约11个月後,央行再次启用该期限的短期流动性平滑工具.

北京一券商交易员称,本周公开市场正回购需求上报品种含14天、28天和91天三种.而此前一段时间公开市场操作中,28天期和91天期为主要正回购品种.

中国央行曾在今年1月中旬进行过七天和14天期正回购操作.其中七天期正回购利率为1.90%;14天期该利率为2.05%.[ID:nCN1713699]该两个品种暂停数月後,央行自9月起又多次进行了七天期正回购操作,但14天期则一直未进行.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期央票发行频率并不固定.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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