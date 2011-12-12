《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦12月12日电---以下为北欧联合银行(Nordea)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:(主要央行联合干预之後)该货币对一直是(或多或少)横盘振荡,20日移动均线和1.34-1.33构成了交易区间...看价格趋势时,我们侧重於事实确证,例如汇价收在关键水准下方时,要有指标确认汇价走势.从这个角度判断,加上股市在12月往往有不错的季节性表现,欧元短线前景不甚明朗.

可以考虑押注欧元短暂突破1.3608,若是要看跌,就得(纽约盘)收在1.3250下方.目前,我们仍然保持中性立场.

美元/日圆:目前身陷窄幅区间,但有能力守住并建立更高的底部,这一点最重要.从期权市场也能确认筑底形态.一个月期Delta值为0.25的风险逆转指标爬升,暗示卖权定价下降,亦即需求下降.

不过我们强烈认为,还需要更多时间和努力才能出现持续上涨趋势.做多的投资者对年内几次失败仍记忆犹新.目前我们仍认为趋势呈"中型",若日线收在78.84日圆上方,则看涨.

英镑/美元:目前继续保持中性看法,若收在1.53下方,则转为看跌. (完)