《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦12月12日电---以下为北欧联合银行(Nordea)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:(主要央行联合干预之後)该货币对一直是(或多或少)横盘振荡,20日移动均线和1.34-1.33构成了交易区间...看价格趋势时,我们侧重於事实确证,例如汇价收在关键水准下方时,要有指标确认汇价走势.从这个角度判断,加上股市在12月往往有不错的季节性表现,欧元短线前景不甚明朗.
可以考虑押注欧元短暂突破1.3608,若是要看跌,就得(纽约盘)收在1.3250下方.目前,我们仍然保持中性立场.
美元/日圆:目前身陷窄幅区间,但有能力守住并建立更高的底部,这一点最重要.从期权市场也能确认筑底形态.一个月期Delta值为0.25的风险逆转指标爬升,暗示卖权定价下降,亦即需求下降.
不过我们强烈认为,还需要更多时间和努力才能出现持续上涨趋势.做多的投资者对年内几次失败仍记忆犹新.目前我们仍认为趋势呈"中型",若日线收在78.84日圆上方,则看涨.
英镑/美元:目前继续保持中性看法,若收在1.53下方,则转为看跌. (完)
--编译 程琳;审校 田建华
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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