〔背景资料〕中国宏观政策转向及推出财政刺激方案的路透调查一览

路透北京12月12日电---路透最新对19名经济学家的调查表明,中国明年料不会采取"激进"措施以刺激增速放缓的经济,除非经济增速急速降至8%以下,则中国可能降息或出台新一轮财政刺激方案.

新出炉的路透调查,请点击[ID:nCN1278192]

本次路透调查的问题和答案整理如下:

1. 什麽情景会导致中国经济政策从当前的"微调"转向"刺激性"?

15家机构和经济学家称,若GDP季增率降至8%;

6家机构和经济学家称,若通胀降至3.5%或者以下;

另外两家则称,若失业率达到4.5%或者更高;

其他可能的情景为:房价暴跌;出口增速低於10%,出口企业大幅倒闭;失业引发的社会动荡.

2. 明年底之前央行将采取什麽措施提高流动性以及力度如何?

接受调查的所有19名经济学家都认为,中国将依赖调降银行的存款准备金率,目前大型金融机构和银行的存准率水平在21%.央行稍早在11月底已经宣布下调存准50个基点.

预测中值是存准在当前水平上下调200个基点.

只有四位经济学家称,央行将依赖降息来缓解信贷紧张并支持经济增长,其预测中值为降50个基点.

另有两位经济学家认为,央行将依靠公开市场操作去缓解信贷紧张状况.

没有一个经济学家认为央行将鼓励人民币走弱以刺激经济.

3.中国央行将何时启动下一次降息,为什麽?

大多数预测者认为,2012年官方降息将不可能出现.目前一年期贷款利率是6.56%,一年期存款利率是3.5%.

七位经济学家认为,会有一次降息,而另外四位经济学家则认为降息将会在明年第二季度或者以後出现.

还有两位经济学家未对此问题作出反应.

4. 中国何时会明确承诺进行下一次财政刺激方案,将如何实施?

大多数受访者,10位经济学家预计,不会有新一轮财政刺激方案,但是有五位分析师仍然认为明年可能出台新一轮财政刺激计划,主要是通过减税措施来实施.

5.那些部门和行业将获得更多的政策支持?

分析师预测位居前五位的行业和部门为:保障性住房;铁路;社会保障;环境保护;节水

6. 未来可能出台的经济刺激措施有哪些?出台时间表?

少数受访者,五位经济学家认为中国不得不打开它的钱包,但这次刺激方案将比上一次的刺激方案的规模小得多,大概1.25万亿元人民币(1,960亿美元)

为了应对全球金融危机,中国在2008年底推出4万亿人民币的刺激方案.

(1美元 = 6.3647元人民币)

可能推出的时间表:

一位经济学家:2012年3月

一位经济学家:2012年5月

一位经济学家:2012年第一季度/第二季度

一位经济学家:2012年第二季度

一位经济学家:2012年12月

以下是参与调查的经济学家所在机构名单:莫尼塔;国开证券;银河证券;宏源证券;华创证券;华宝信托;ING;IHS Global Insight;MES Advisers;民生证券;新加坡华侨银行;齐鲁证券;上海证券;法兴银行;西南证券;渣打银行;浙商证券.(完)

(路透英文部药朝清和Anooja Debnath对此文亦有贡献)