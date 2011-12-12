福特在美召回12.9万辆轿车,因轮胎存在脱落风险

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透12月9日电---美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）周五称，福特汽车(F.N)在全美召回近12.9万辆Fusion和Mercury Milan轿车，原因是轮胎存在脱落风险。
NHTSA在网站发布公告称，涉及召回的车型是2010年和2011年款，安装有17英寸的钢轮。福特称，固定车轮的螺栓可能断裂，导致车身晃动。如果忽略这一问题，车轮或在行驶中脱落。
福特称，问题可能是由车轮垫片或後刹车盘制造瑕疵引起，因此无法支车轮正常运转。
截至9月30日，福特发现了一起前轮脱落事件，五起後轮脱落事件，这六起事件或与上述问题有关。
上述两款车型分别於2009年4月及12月至2010年11月13日在墨西哥埃莫西约（Hermosillo）冲压组装厂制造。铝合金车轮的汽车不受影响。（完）
--编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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