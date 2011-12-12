〔外汇期权〕欧元/美元现汇承压,对期权波动率构成支撑--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR伦敦12月12日电---欧元/美元现汇在伦敦早盘承压,可能跌破1.3300,这对期权波动率构成支撑.一周期价平期权波动率报14.75-14.5%,之後寻获支撑,一个月期波动率在亚洲市场报14.4%(自周五14.8-14.0%下滑).一个月期/delta值0.25的期权风险逆转指标(RR)涨至2.6%,上周回落至低位2.1%,暗示市场偏好欧元卖权.三个月和一年期价平期权波动率分别报15.1%和15.5%.
英镑/美元期权波动率伦敦盘初受到支撑,因现汇跌破1.5600,一个月期欧元/英镑期权波动率亦持坚,位於8.0%区域中段,上周四曾创八个月新低8.0%.
欧元/瑞郎期权波动率持坚,市场预期瑞士央行将采取进一步削弱瑞郎币值的措施.一周期价平期权波动率上周四触及17.0%,上周三位於9.0%,一个月期价平期权波动率持於10%区域中上段,比实际波动率高出2.5个百分点.
一个月期澳元/美元期权波动率近日报16.0%,上周尾段曾从14.9%涨至16.4%,不过现汇仍远高於底部1.0048,这将抑制波动率涨势.
一个月期美元/日圆期权波动率报8.4%,上周四现汇跌至78.13後,创下四年新低7.8%,但现汇回到77.50上方後,波动率重回8.1%.与6.5%的实际波动率相比,隐含波动率仍有下跌空间.(完)
--编译 白云; 审校 高琦
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。