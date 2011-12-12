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货币新闻 | 2011年 12月 12日 星期一 17:28 BJT

〔国际油市〕美国轻质原油下跌1美元,因欧元区前景忧虑加剧

路透伦敦12月12日电---美国轻质原油CLc1周一盘中下滑1美元至每桶98.41美元,因有关欧元区前景的忧虑加剧.(完)

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