《外汇动态》欧元兑美元到2015年底料触及0.95美元--Schneider

0903GMT--Schneider Foreign Exchange市场分析主管Stephen Gallo在总结明年的外汇展望时称,"如果欧洲央行(ECB)真的进一步扩大资产负债表并出手支持欧元区主权债市场,明年情况将很不好,但如果欧洲央行不这麽做,那明年就将糟糕透顶."