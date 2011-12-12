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市场报道 | 2011年 12月 12日 星期一 17:30 BJT

《外汇动态》欧元兑美元到2015年底料触及0.95美元--Schneider

0903GMT--Schneider Foreign Exchange市场分析主管Stephen Gallo在总结明年的外汇展望时称,"如果欧洲央行(ECB)真的进一步扩大资产负债表并出手支持欧元区主权债市场,明年情况将很不好,但如果欧洲央行不这麽做,那明年就将糟糕透顶."

Stephen Gallo已调降欧元兑美元汇价的结构性预测,现预计欧元到2015年底时将跌至0.95美元.(完)

--编译 隋芬; 审校 侯向明

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