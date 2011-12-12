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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 17:30 BJT

《外汇动态》澳元面临更大的下行风险

0911GMT--中国股市进一步下跌尚未影响到澳元兑美元AUD=D4.不过市场愈发关注中国,且近期的澳洲就业和贸易数据走软,下行风险可能最为突出.

据称在1.0200-25澳元处有不少卖单.1.0233(12月8日低点)料有强劲的技术阻力.日线图一目均衡云区顶部在1.0274.买单位於1.0110-25.1.0105有技术停止单.日线图一目均衡云区底部在1.0077.1.0050下方有停止单.近期并购相关的买盘已告完成,令澳元下行风险加剧.(完)

--编译 丁琦;审校 隋芬

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