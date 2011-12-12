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货币新闻 | 2011年 12月 12日 星期一 17:39 BJT

〔欧元债市〕交易商称见到欧洲央行在买入意大利短期公债

路透伦敦12月12日电---意大利和西班牙公债收益率(殖利率)从周一盘中高位小幅回落,交易员指出,发现欧洲央行买入短期意大利公债.

意大利两年期公债收益率IT2YT=TWEB下跌4.1个基点至6.24%,但较长期券收益率日内仍上涨.(完)

--编译 丁琦;审校 白云

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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