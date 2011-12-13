每日管理建议：学会驾驭办公室政治

澳门产业：今年博彩业收入料中至高单位数增长，高端业务趋稳--惠誉
惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国旗下美高梅金光将于下半年开幕。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿12月8日电------“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下不代表路透观点。
少有人喜欢办公室政治：日程冲突、优先任务不一致和追求个人目标等。但这些问题没法避免。相反，你要学会管理它们。
当你不得不面对一些办公室政治时，有三招可让你驾驭自如：
1. 画一张政治地图。了解所有涉及到的人，并知道他们之间的关系。当你试图作出改变或仅是要做好本职工作时，这将有助於你解决问题。
2. 举行一场辩论。当出现办公室政治时，让涉及的各方进行一场透明的对话。组织一场会议或邀请不同见解者共进午餐。
3. 达成妥协。制订结盟计划。与可能的反对者谈心，想想如何应对他们的担心。让自己阵营的人去影响其他人。
--摘自《让办公室政治为你所用》（Use Office Politics to Your Advantage），作者：Ron Ashkenas。
--编译：侯雪苹;发稿：程芳
惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国旗下美高梅金光将于下半年开幕。
路透台北2月10日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾 第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿 元；2015年已发行人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7
路透香港2月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾MLD台铝生活商场(Metropolitan Living Development，简称MLD台铝)已筹得11.6亿台币(3,700万美元)五年期的贷款。本案为该公司首笔贷款。