每日管理建议：学会驾驭办公室政治

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿12月8日电------“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下不代表路透观点。

少有人喜欢办公室政治：日程冲突、优先任务不一致和追求个人目标等。但这些问题没法避免。相反，你要学会管理它们。

当你不得不面对一些办公室政治时，有三招可让你驾驭自如：

1. 画一张政治地图。了解所有涉及到的人，并知道他们之间的关系。当你试图作出改变或仅是要做好本职工作时，这将有助於你解决问题。

2. 举行一场辩论。当出现办公室政治时，让涉及的各方进行一场透明的对话。组织一场会议或邀请不同见解者共进午餐。

3. 达成妥协。制订结盟计划。与可能的反对者谈心，想想如何应对他们的担心。让自己阵营的人去影响其他人。

--摘自《让办公室政治为你所用》（Use Office Politics to Your Advantage），作者：Ron Ashkenas。