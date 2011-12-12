〔欧洲金融〕欧洲需采取更多财政和货币行动,时不我待

标题新闻：韩国法院驳回日产汽车针对韩环保部对其排放作弊处罚的起诉，但未立即提供裁决理由
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路透以色列特拉维夫12月12日电---标准普尔欧洲首席分析师Jean-Michel Six称:
* 希望释出欧元区正面临重大衰退风险的有力讯号
* 希望释出欧洲正面临严重信贷紧缩的有力讯号
* 欧盟峰会取得进展但不能期望太高,以後还将会召开多次峰会
* 峰会朝着"信心危机"可能的解决方案迈出了重要一步
* 峰会在欧央行成为最後贷款人上取得进展
* 时间正在流失,需要在财政和货币方面采取行动.(完)
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路透台北2月9日 - 台湾股市周四震荡上扬，再创逾20个月的收盘高位。分析师表示，农历年后本地资金 、信心都充足，纷纷进场拉抬台股。近期成交升温，类股呈现健康轮动，今日主由中小型电子股接棒上涨，指 数仍有续缓步创下高位的可能。 台湾加权股价指数 收涨0.49%,至9,590.18点；今日成交初值 为1,034.46亿台币，上交 易日修正后为1,107.29亿。台股收盘的前高是2015年6月2日的9,614.26点。 〞惊惊涨，目前上涨的信心和资金都充足。〞台新投顾协理黄文清说。 他并表示，年后本土资金进驻股市，交易热络，未来股市仍有再创高点的可能性，因为量能明显升温。目 前可以观察的重点包括只要台股不爆1,500亿台币以上的大量、又收中长黑K棒，则再向上挑战高点都有机会。 本地时间14:09，亚洲主要股市大多走扬，MSCI亚太明晟指数 涨0.26%。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,536-9,650点。(
路透巴黎2月9日 - 法国兴业银行(Societe Generale)周四称，将让旗下汽车租赁子公司ALD上市，这是该银行在低利率导致国内营收下滑之际，将业务进一步向零售银行业之外发展而采取的举措之一。