版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 12日 星期一 18:50 BJT

〔欧洲金融〕欧洲需采取更多财政和货币行动,时不我待

路透以色列特拉维夫12月12日电---标准普尔欧洲首席分析师Jean-Michel Six称:

* 希望释出欧元区正面临重大衰退风险的有力讯号

* 希望释出欧洲正面临严重信贷紧缩的有力讯号

* 欧盟峰会取得进展但不能期望太高,以後还将会召开多次峰会

* 峰会朝着"信心危机"可能的解决方案迈出了重要一步

* 峰会在欧央行成为最後贷款人上取得进展

* 时间正在流失,需要在财政和货币方面采取行动.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐