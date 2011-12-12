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货币新闻 | 2011年 12月 12日 星期一 18:14 BJT

〔全球金市〕现货金扩大跌幅至2.0%,触及低点每盎司1,676.29美元

路透伦敦12月12日电---现货金XAU=扩大跌幅至2.0%,触及低点每盎司1,676.29美元.(完)

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