〔欧洲金融〕欧盟峰会协议的法律条款料将在15天内制定完成--法国总统

路透巴黎12月12日电---法国总统萨科齐对法国《世界报》表示,上周五欧洲峰会所达成协议的法律条款将在未来15天内制定完成.

萨科齐在接受该报采访时强调,目标是在3月前制定出一份包含修改欧洲条约提议的文件.(完)