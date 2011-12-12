(重温稿)《中国公开市场预测》一年央票发行略减,一二级利差渐消收益率料持平

* 目前一年央票一二级收益率接近,利差渐消

* 明日一年央票发行量略减,收益率有望续稳

* 本周增加14天期正回购需求,意在平滑短期流动性

路透上海12月12日电---中国人民银行公开市场明日将发行380亿元人民币一年期央行票据,发行量较上周减逾两成.上周二级市场一年央票收益率偏低引爆一级需求,但在央行"力撑"下仍持平,显示其明确的稳定市场利率态度.随後二级市场收益率渐向一级靠拢,目前二者已十分接近,在此情况下,明日一年央票收益率料难生变.

如果"央行近期不想出台(什麽实质性利好)政策,那明天央票应该不会动的,"华南一银行交易员认为.

她解释说,目前一年期央票一二级收益率利差渐消,市场对一年央票的需求及利率预期均较稳定,央行没理由在这个时点上有所动作.

央行上周二发行的500亿元一年期央票,发行价96.63元,对应收益率连续第三周持平於3.4875%;同时还进行了500亿元28天期正回购操作,利率亦持稳在2.80%.

二级市场上,剩余期限约0.989年的央票1101094券tCN1101094=CFXS最新成交收益率为3.48%;剩余期限0.932年的央票1101088券tCN1101088=CFXS亦成交在同样水平.

交易员并称,本周公开市场新增加上报14天期正回购需求,预计是增加元旦前平滑短期流动性的工具选择而已,应该不表示央行在回收流动性态度上有什麽新的变化.

两位业内人士稍早透露,央行公开市场一级交易商本周增加上报14天期正回购需求.如果进行操作,这将是时隔约11个月後,央行再次启用该期限的短期流动性平滑工具.而目前28天期和91天期为主要正回购品种.[ID:nCN1278466]

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

央行公开市场此前连续两周净回笼,其中上周1,010亿元的净回笼规模并创下逾八个月的高点.不过考虑到央行上周下调的0.5个百分点法定存款准备金率释放的近4,000亿元流动性,市场资金面仍较为宽松.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 380

(周四) 待定

正回购 (周二) 待定

(周四) 待定

央票到期 30

正回购到期 100

====================================(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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