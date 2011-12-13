版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 09:21 BJT

〔中国公开市场〕央行今日将进行350亿元正回购操作,期限28天--业内人士

路透上海12月13日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行350亿元人民币正回购操作,期限28天.

央行稍後还将招标发行380亿元一年期央票,发行量较上周减逾两成.市场预计中标收益率有望续持平於3.4875%.

央行上周二发行的500亿元一年期央票,发行价96.63元,对应收益率连续第三周持平於3.4875%;同时还进行了500亿元28天期正回购操作,利率亦持稳在2.80%.

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐