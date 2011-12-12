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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 18:53 BJT

〔亚洲橡胶〕12月12日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月12日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

12月 263.4 35 260.0 2

1月 264.7 9 262.5 2

2月 269.0 65 266.8 9

3月 272.3 180 270.1 4

4月 274.8 903 273.1 268

5月 277.4 5691 275.5 888

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 李春喜;审校 田建华

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