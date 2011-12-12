《外汇动态》有诸多理由可以判定美元/日圆将触顶

1022GMT---较短天期美国公债及日本公债间的利差缩小,可能是投机客需要揣测美元/日圆JPY=高位的另一个原因.

自10月31日日本干预以来,美元/日圆一直在78.30-76.50区间波动.在78.00日圆上方有庞大的选择权相关及出口商卖单.