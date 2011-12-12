版本:
中国
市场报道 | 2011年 12月 12日 星期一 18:54 BJT

《外汇动态》有诸多理由可以判定美元/日圆将触顶

1022GMT---较短天期美国公债及日本公债间的利差缩小,可能是投机客需要揣测美元/日圆JPY=高位的另一个原因.

自10月31日日本干预以来,美元/日圆一直在78.30-76.50区间波动.在78.00日圆上方有庞大的选择权相关及出口商卖单.

由於冒险意愿偏低,加上年末时节日本资产可能发挥吸引力,预测触顶的理由相当充分.(完)

--编译 张明钧;审校 田建华

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐