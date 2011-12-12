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债券 | 2011年 12月 12日 星期一 19:31 BJT

〔标题新闻〕EFSF将於周二发行三个月期债券,筹资不超过20亿欧元--德国央行

注:EFSF为欧洲金融稳定机构

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E7NC1UE]

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