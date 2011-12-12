版本:
中国
债券 | 2011年 12月 12日 星期一 19:42 BJT

〔伦敦美债〕欧盟峰会後美国公债价格上涨,市场关注美国新债标售

路透伦敦12月12日电---美国公债价格周一上涨,因欧盟关键峰会的结果未能安抚金融市场,市场希望欧债危机能有全面的解决方案.不过,美国公债可能在区间交投,因本周美国将有一系列的公债标售.

美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR跌3.5个基点至2.03%,追随德国公债收益率的跌势,因市场认为欧盟强化财政纪律的方案不足以解决危机.30年期美债收益率US30YT=RR跌4.5个基点,报3.06%.

除英国之外的所有欧盟成员国同意实行更加严格的预算制度和更紧密的财政联盟,但欧元区纾困基金的规模受到限制,这使得欧洲央行在抗击危机中要承担更加重大的责任.而欧洲央行曾一再拒绝承担更多的抗击危机责任.

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐