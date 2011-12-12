〔伦敦美债〕欧盟峰会後美国公债价格上涨,市场关注美国新债标售

路透伦敦12月12日电---美国公债价格周一上涨,因欧盟关键峰会的结果未能安抚金融市场,市场希望欧债危机能有全面的解决方案.不过,美国公债可能在区间交投,因本周美国将有一系列的公债标售.

美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR跌3.5个基点至2.03%,追随德国公债收益率的跌势,因市场认为欧盟强化财政纪律的方案不足以解决危机.30年期美债收益率US30YT=RR跌4.5个基点,报3.06%.