〔伦敦美债〕欧盟峰会後美国公债价格上涨,市场关注美国新债标售

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦12月12日电---美国公债价格周一上涨,因欧盟关键峰会的结果未能安抚金融市场,市场希望欧债危机能有全面的解决方案.不过,美国公债可能在区间交投,因本周美国将有一系列的公债标售.
美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR跌3.5个基点至2.03%,追随德国公债收益率的跌势,因市场认为欧盟强化财政纪律的方案不足以解决危机.30年期美债收益率US30YT=RR跌4.5个基点,报3.06%.
除英国之外的所有欧盟成员国同意实行更加严格的预算制度和更紧密的财政联盟,但欧元区纾困基金的规模受到限制,这使得欧洲央行在抗击危机中要承担更加重大的责任.而欧洲央行曾一再拒绝承担更多的抗击危机责任.
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。