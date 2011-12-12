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货币新闻 | 2011年 12月 12日 星期一 19:58 BJT

〔英国经济〕Halifax预计英国2012年房价停滞不前,仍缺乏明确方向

路透伦敦12月12日电---英国最大抵押贷款机构Halifax周一表示,2012年英国楼市可能陷於停滞,因低利率的积极影响被家庭购房预算的减少抵消.

Halifax在明年的展望中预测,到2012年末房价将在涨跌2%之间波动.

"整体而言,我们预计2012年全年房价将大体保持稳定,年末时的价格可能和年初时差不了多少,市场走势仍然缺乏实质性方向,"Halifax分析师Martin Ellis表示.

不过,楼市需求可能会受到失业率上涨和经济增长前景疲弱的限制.(完)

--编译 李春喜;审校 艾茂林

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