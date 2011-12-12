〔法国评等〕法国若失去AAA带来的困难并非无法克服--总统萨科齐

标题新闻：韩国法院驳回日产汽车针对韩环保部对其排放作弊处罚的起诉，但未立即提供裁决理由
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路透巴黎12月12日电---法国总统萨科齐在法国世界报周一刊出的采访中称,法国若失去AAA评级将会增加困难,但不会是无法克服的.
萨科齐对该报称,评级机构已经指出法国银行业给法国评级构成风险,但欧洲银行业管理局却认为,法国银行业需要的资本比德国同业要少.
他表示这是个"好消息",法国银行业在筹集所需的77亿欧元资本时,不需要政府预算提供一分钱.
萨科齐称,若评级机构下调法国评等,政府会"冷静应对".
"这会增加困难,但并非无法克服,"他说.(完)
--编译 艾茂林;审校 田建华
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路透台北2月9日 - 台湾股市周四震荡上扬，再创逾20个月的收盘高位。分析师表示，农历年后本地资金 、信心都充足，纷纷进场拉抬台股。近期成交升温，类股呈现健康轮动，今日主由中小型电子股接棒上涨，指 数仍有续缓步创下高位的可能。 台湾加权股价指数 收涨0.49%,至9,590.18点；今日成交初值 为1,034.46亿台币，上交 易日修正后为1,107.29亿。台股收盘的前高是2015年6月2日的9,614.26点。 〞惊惊涨，目前上涨的信心和资金都充足。〞台新投顾协理黄文清说。 他并表示，年后本土资金进驻股市，交易热络，未来股市仍有再创高点的可能性，因为量能明显升温。目 前可以观察的重点包括只要台股不爆1,500亿台币以上的大量、又收中长黑K棒，则再向上挑战高点都有机会。 本地时间14:09，亚洲主要股市大多走扬，MSCI亚太明晟指数 涨0.26%。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,536-9,650点。(
路透巴黎2月9日 - 法国兴业银行(Societe Generale)周四称，将让旗下汽车租赁子公司ALD上市，这是该银行在低利率导致国内营收下滑之际，将业务进一步向零售银行业之外发展而采取的举措之一。