(重发)〔国际油市〕柴油期货转掉期涨至两个月高点,因欧洲需求疲弱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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路透新加坡12月12日电---柴油期货转掉期(EFS)曲线周一获得动能升至两个月高位,因欧洲需求疲弱.
路透数据显示,12月EFS上涨3.35美元至每吨负10.03美元,为今年10月以来最高.一家中质馏分油经纪商称,亚洲收市後,买盘和卖盘价格分别走坚至每吨负7.75和负6.50美元.
交易员称,欧洲温和的气温打击了欧洲柴油升水,由於高硫柴油供应不足,使该指标油品统一价格(flat price)维持高位.
行业消息人士称,印尼的现货需求,以及中质馏分油库存处於低位,使亚洲市场的价格受到支撑.
"12月和1月的逆价差每桶约为0.40美元,储存柴油的融资成本约为每桶0.70美元,储存柴油无利可图,"一位新加坡交易员表示.
中东和新加坡的行业消息人士称,卡塔尔国际石油营销公司(Tasweeq)将自明年起停止出口合约柴油,因国内需求增长.
1月柴油裂解价差跌1.62美元,每桶较迪拜原油高17.60美元.
1月航煤裂解价差跌2.02美元,至每桶18.30美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 122.48 122.88 122.68 123.69 -1.01 -0.82
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 123.11 123.51 123.31 124.48 -1.17 -0.94
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 124.17 124.57 124.37 125.54 -1.17 -0.93
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.87 125.27 125.07 126.29 -1.22 -0.97
12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 123.15 124.21 -1.06 -0.85
1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 122.51 123.81 -1.30 -1.05 (完)
--编译 李春喜;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。