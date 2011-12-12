(重发)〔国际油市〕柴油期货转掉期涨至两个月高点,因欧洲需求疲弱

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路透新加坡12月12日电---柴油期货转掉期(EFS)曲线周一获得动能升至两个月高位,因欧洲需求疲弱.

路透数据显示,12月EFS上涨3.35美元至每吨负10.03美元,为今年10月以来最高.一家中质馏分油经纪商称,亚洲收市後,买盘和卖盘价格分别走坚至每吨负7.75和负6.50美元.

交易员称,欧洲温和的气温打击了欧洲柴油升水,由於高硫柴油供应不足,使该指标油品统一价格(flat price)维持高位.

行业消息人士称,印尼的现货需求,以及中质馏分油库存处於低位,使亚洲市场的价格受到支撑.

"12月和1月的逆价差每桶约为0.40美元,储存柴油的融资成本约为每桶0.70美元,储存柴油无利可图,"一位新加坡交易员表示.

中东和新加坡的行业消息人士称,卡塔尔国际石油营销公司(Tasweeq)将自明年起停止出口合约柴油,因国内需求增长.

1月柴油裂解价差跌1.62美元,每桶较迪拜原油高17.60美元.

1月航煤裂解价差跌2.02美元,至每桶18.30美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 122.48 122.88 122.68 123.69 -1.01 -0.82

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 123.11 123.51 123.31 124.48 -1.17 -0.94

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 124.17 124.57 124.37 125.54 -1.17 -0.93

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.87 125.27 125.07 126.29 -1.22 -0.97

12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 123.15 124.21 -1.06 -0.85

1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 122.51 123.81 -1.30 -1.05 (完)