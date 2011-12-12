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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 21:25 BJT

〔国际油市〕石脑油裂解价差升至两个月高位,因韩国需求旺盛

路透新加坡12月12日电---周一亚洲石脑油市场继续增加动能,裂解价差因韩国需求触及两个月高位.

路透数据显示,1月提炼利润为每桶贴水7.88美元,为10月6日以来近月合约裂解价差最高.

交易消息人士表示:库存在低位,导致韩国买家出手购入1月船货,支撑石脑油市场.

"与上个月相比,需求强劲,因他们当前库存在低位.所以他们必须要购买来补充库存至正常水准."这位消息人士称.

韩国湖南石油化学周一标购公开规格的石脑油,数量不明,1月下半月交付.

印度India's Oil & Natural Gas Corp和印度巴拉特石油当前标售10.5万吨1月装运的石脑油.

日本公开规格1月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格扬升13.50美元,至每吨905.00美元.

1月上半月裂解价差攀升10.05美元,报每吨95.90美元.(完)

--编译 田建华;审校 艾茂林

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