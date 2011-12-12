〔国际油市〕石脑油裂解价差升至两个月高位,因韩国需求旺盛

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月12日电---周一亚洲石脑油市场继续增加动能,裂解价差因韩国需求触及两个月高位.
路透数据显示,1月提炼利润为每桶贴水7.88美元,为10月6日以来近月合约裂解价差最高.
交易消息人士表示:库存在低位,导致韩国买家出手购入1月船货,支撑石脑油市场.
"与上个月相比,需求强劲,因他们当前库存在低位.所以他们必须要购买来补充库存至正常水准."这位消息人士称.
韩国湖南石油化学周一标购公开规格的石脑油,数量不明,1月下半月交付.
印度India's Oil & Natural Gas Corp和印度巴拉特石油当前标售10.5万吨1月装运的石脑油.
日本公开规格1月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格扬升13.50美元,至每吨905.00美元.
1月上半月裂解价差攀升10.05美元,报每吨95.90美元.(完)
--编译 田建华;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。