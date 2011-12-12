版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 12日 星期一 21:31 BJT

〔标题新闻〕英国银行业协会负责人称,英国保持在欧盟内的紧密联盟至关重要

* 英国银行业协会: British Bankers Association

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWLA9963]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐