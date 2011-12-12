版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 03:12 BJT

〔美国数据〕美国11月预算赤字为1,373亿美元,同比下跌--财政部

路透华盛顿12月12日电---美国财政部周四公布,11月预算赤字从2010年11月的1,503.9亿美元下降至1,373亿美元.

11月预算赤字低於路透调查分析师得出的1,390亿美元的预期.

根据财政部提供的数据,11月支出减少,税收略高於上年水平.

2012年财政年度迄今财赤累计为2,357.7亿美元.在截至9月30日的2011财政年度预算赤字总计为1.296万亿美元.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐