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市场报道 | 2011年 12月 12日 星期一 22:25 BJT

〔美国热股〕英特尔公布第四季财测,股价盘前下挫3.2%

路透12月12日电---英特尔(INTC.O)周一公布,现预计第四季毛利润率为64.5%,加减几个百分点.预计第四季非GAAP毛利润率为65.5%,加减百分点.

英特尔称第四季营收将低於预期,因硬盘供应短缺.

该公司称,现预计第四季营收为137亿美元,加减3亿美元.预期第四季个人电脑销售将较前一季上升.

根据汤森路透I/B/E/S,英特尔第四季营收预估为146.5亿美元.

周一盘前,英特尔股价下挫3.2%,报24.21美元..(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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