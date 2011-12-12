〔国际油市〕燃料油1月/2月及2月/3月跨月价差放量走弱,市场观点偏空

路透新加坡12月12日电---亚洲燃料油周一连续第三天走弱,盘中交投旺盛,三种跨月价差中有两类成交量超过30万吨,暗示市场多数持偏空观点.

在现货市场走弱的情况下,1月/2月和2月/3月跨月价差下跌0.75美元至1美元/吨.

现货升水,特别是380-cst燃料油连续第二个交易日停留在10.00美元下方.

"今日(的走势)很明显体现出,市场对1月的做多观点至少不像过去两个月那样强烈了."一位驻新加坡的西方交易商称.

1月燃料油裂解价差贴水走阔0.36美元至6.01美元.2月合约则走弱0.32美元至每桶较迪拜原油贴水6.72美元.

180-cst燃料油下滑0.30美元至每吨661.80美元.380-cst燃料油上涨0.17美元至每吨644.55美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 661.60 662.00 661.80 662.10 -0.30 -0.05

现货380CST燃料油 FO380-SIN 644.40 644.70 644.55 644.38 0.17 0.03

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 657.00 659.00 658.00 663.00 -5.00 -0.75

380CST船用燃料油升水 12.60 14.30 13.45 18.63 -5.18

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF11.50 11.75 11.63 11.13 0.50 4.49

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 9.30 9.60 9.45 9.50 -0.05 -0.53