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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 05:06 BJT

〔韩国数据〕11月进口物价较上年同期增长11.8%,出口物价增5.4%--央行

路透12月13日电---韩国央行周二公布:

* 韩国11月出口物价较上年同期增长5.4%--央行

* 韩国11月进口物价较上年同期增长11.8%--央行(完)

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