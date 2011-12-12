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市场报道 | 2011年 12月 12日 星期一 22:52 BJT

〔美国股市〕开低,因对欧洲一体化协议忧虑犹存且英特尔下调营收预期

路透纽约12月12日电---美国股市周一开低,因市场对欧洲经济一体化协议的忧虑犹存,且英特尔(INTC.O)盘前下调第四季营收预期.

道琼工业指数.DJI下跌115.87点,或0.95%,报12,068.39点.标准普尔500指数.SPX下滑15.36点,或1.22%,报1,239.83点.Nasdaq综合股价指数.IXIC跌39.35点,或1.49%,报2,607.50点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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