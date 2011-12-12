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市场报道 | 2011年 12月 12日 星期一 23:01 BJT

〔美国热股〕MetroPCS Communications早盘微涨,此前瑞信上调其评级

路透12月12日电---瑞士信贷将MetroPCS Communications PCS.N评级从"中性"上调至"表现优於大盘",并称这家无线电服务供应商可能会以低於预估的价格,从Clearwire Corp CLWR.O手中收购频谱.

MetroPCS Communications早盘上涨0.47%,报8.51美元.Clearwire Corp股价下跌0.7%,报2.13美元.(完)

--编译 许娜;审校 利棣儿

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