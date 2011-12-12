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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 00:08 BJT

〔USDA报告〕12月8日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透12月12日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 12/08/11 12/01/11 12/01/11 12/09/10

初值 修正值 前值

小麦 16,504 14,586 14,497 19,355

燕麦 12 10 10 0

大麦 0 4 4 28

玉米 35,674 38,943 38,546 35,018

高粱 925 743 743 5,471

大豆 29,749 32,039 31,649 47,829

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 550,124 594,811

燕麦 323 59

大麦 5,590 4,426

玉米 436,695 480,781

高粱 23,709 46,005

大豆 458,852 686,822

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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