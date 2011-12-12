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市场报道 | 2011年 12月 13日 星期二 00:56 BJT

〔美国热股〕辉瑞股价下滑,此前公布上调季度派息及股票回购计划

路透12月12日电---辉瑞(Pfizer)(PFE.N)公布将2012年第一季派息从每股0.20美元增加10%,至每股0.22美元.

辉瑞称,董事局也授权新的股票回购计划,规模最多至100亿美元.辉瑞说,目前预计2012年将回购价值大约50亿美元的普通股,余下的授权股票回购将在2013年及以後完成.

辉瑞称,维持2013年底之前40%的股息支付比率目标.

周一早盘尾段,辉瑞股价下挫1.02%,报20.35美元..(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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