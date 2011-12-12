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债券 | 2011年 12月 13日 星期二 00:58 BJT

〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.010%,投标倍数为4.46

路透华盛顿12月12日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.010

中值 0.000

低值 0.000

投资 0.010

价格 99.997472

高值得标比率 7.44%

投标倍数 4.46

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 129,296,879,900

总投标 29,000,683,900

竞争性投标得标 788,034,900

非竞争性投标得标 28,212,649,000

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/12/15

到期日 2012/03/15

CUSIP码 9127955D9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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