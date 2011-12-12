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债券 | 2011年 12月 13日 星期二 01:06 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.045%,投标倍数为4.50

路透华盛顿12月12日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.045

中值 0.035

低值 0.000

投资 0.046

价格 99.977250

高值得标比率 94.13%

投标倍数 4.50

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 27,000,549,700

总投标 121,410,778,700

竞争性投标得标 25,994,971,000

非竞争性投标得标 605,578,700

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/12/15

到期日 2012/06/14

CUSIP码 9127955S6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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